Куда пойти 29 ноября — 1 декабря: Рерих в Эрмитаже, праздники книг и «РокАстроФест»

В первые — уже наполовину зимние — выходные отправляемся смотреть фестивальное кино и историю про медвежонка Паддингтона, слушаем музыку на фестивале ударных инструментов и мысленно путешествуем по просторам галактики.
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