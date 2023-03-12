Газета.ру

8 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Вот пусть пиндосы за свои зверства, издевательства, убийства, ни в чем невинных людей, и подают на себя в МУС...В США обеспокоили...
  • Валерий Ворожищев
    Финская проститутка Марин на похоронах укрофашиста, браво!РИА Новости: чита...
  • Валерий Ворожищев
    "По словам свидетелей, именно Иванюженков ударил жертву ножом в сердце. Хоккеист скрывается от полиции. С родственник..."112": хоккеист "...

Ким Чен Ын обсудил меры по сдерживанию войны из-за действий США и Южной Кореи

Ким Чен Ын обсудил меры по сдерживанию войны из-за действий США и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, где поднял вопрос с отправкой солдат на объекты строительства по всей стране и действия КНДР в связи с "происками" США и Южной Кореи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх