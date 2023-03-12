Ким Чен Ын обсудил меры по сдерживанию войны из-за действий США и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, где поднял вопрос с отправкой солдат на объекты строительства по всей стране и действия КНДР в связи с "происками" США и Южной Кореи.