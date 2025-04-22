«Без России мира не будет»: почему философ считает войну вопросом выживания государства В эфире «Радио Sputnik» прозвучало заявление…Сообщение «СВО не прекратится, пока существует Украина»: Александр Дугин заявил о невозможности компромисса появились сначала на Ежедневные новости.