❗️ В Евпатории из охваченного огнём зооуголка удалось спасти двух медведей Ранее сообщалось, что также получилось спасти смотрительницу.
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❗️ В Евпатории из охваченного огнём зооуголка удалось спасти двух медведей Ранее сообщалось, что также получилось спасти смотрительницу.