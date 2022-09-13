В США сгорели 18 заводов по производству СПГ, развалился спутник в космосе. Про обещанные атаки на центры принятия решений

Наверное, вы тоже заметили, что как только ВСУ совершают какой-либо выпад в сторону наших, либо освобождённых территорий, сразу на все социальные сети поднимается вой: "Ну когда уже начнём наносить обещанные удары по центрам принятия решений?! Путин же обещал!" И как вы себе это представляете? Звездануть Искандером по зданию Министерства обороны Украины или по Раде в Киеве? И кто там будет "наказан"? Клерки и секретарши? Неужели, вы на полном серьёзе считаете, что там прямо вся верхушка командования ВСУ сидит и ждёт, ну когда же по ним прилетит? Я вас умоляю.