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В Астраханской области солнце до середины марта будет оказывать влияние на телерадиовещание

В Астраханской области солнце до середины марта будет оказывать влияние на телерадиовещание

Возможны пропадания «картинок» телеканалов обоих мультиплексов. Филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с предстоящей солнечной интерференцией возможны нарушения трансляции обязательных общедоступных телерадиоканалов, распространяемых через каналы спутниковой связи: с 18 февраля по 11 марта с 12:32 до 13:28 - возможны пропадания телеканалов для первого мультиплекса и каналов радиовещания «Вести FM», «Маяк» и «Радио России» для объектов вещания в Астрахани, селах Тамбовка (Харабалинский район) и Черный Яр (Черноярский район); с 21 февраля по 15 марта с 12:57 до 14:06 – возможны пропадания телеканалов для второго мультиплекса продолжительностью до 26 минут в сутки.

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