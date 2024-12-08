Муж не пускал слабослышащую жену на конкурс красоты в Новосибирске

В 2024 году в традиционном конкурсе "Тихая красота" приняли участие 15 девушек.Участницы конкурса красоты для слабослышащих женщин "Тихая красота", который прошёл в Новосибирске в ноябре 2024 года, рассказали свои истории участия.
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