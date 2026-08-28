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Шакил ОНил о контаркте с «Лейкерс»: «Уэст встретился со мной в отеле, сказал: «Не могу дать тебе 150 млн, которые ты просишь, но могу дать 120, плюс контракты на съемки в кино, так что в общей сложности выйдет 180»

Член Зала славы Шакил О ′Нил поделилися историей подписания соглашения с « Лейкерс » в 1996 году. « Джерри Уэст [генменеджер] встретился со мной в отеле.

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