Желтый цвет и борозды: о каких сбоях в организме сигнализируют ногти

Принято считать, что желтоватый оттенок ногтей — это лишь результат возрастных изменений, частого маникюра или неправильного ухода.
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