☝️Новоаннинский фермер попался на завышении объёмов урожая пшеницы на 100 тонн В Новоаннинском районе сотрудники Россельхознадзора выявили случай фальсификации данных о собранном урожае.
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☝️Новоаннинский фермер попался на завышении объёмов урожая пшеницы на 100 тонн В Новоаннинском районе сотрудники Россельхознадзора выявили случай фальсификации данных о собранном урожае.