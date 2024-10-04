Хоккеисты тюменского «Рубина» проиграли второй матч подряд на выезде в Татарстане

Хоккеисты тюменского «Рубина» проиграли второй матч подряд в чемпионате ВХЛ. Очередную выездную серию в Татарстан тюменцы начали с поражения в Альметьевске от действующего обладателя Кубка Петрова «Нефтяника», а вчера проиграли в Казани местному «Барсу».