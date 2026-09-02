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Царьград

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Марина Куклачева намерена присоединиться к мужу в поездках к бойцам

Марина Куклачева намерена присоединиться к мужу в поездках к бойцам

Марина Куклачева, обладательница титула "Миссис Россия 2026", готовится вместе с мужем Дмитрием Куклачевым посетить бойцов в зоне СВО.

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