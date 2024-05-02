Можин: ЦБ и Минфин России не поехали на встречи МВФ из-за подлости США

Замминистра финансов России Иван Чебесков и первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин должны были поехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ), однако все сорвалось по вине США.
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