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Традиционный вопрос: и чё?

Традиционный вопрос: и чё?

Лейбералы (и примкнувшие к ним леваки) ожидаемо разгоняют новость о непризнании коллективным Западом выборов в РФ.

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Tatyana
Нам от их признания или непризнания не жарко и не холодно. Тут другой вопрос куда интереснее: почему так совпали мнения левых и международного сообщества? Левым опять заграница помогает?
Евгений Суховеев
Использование правительством России законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» серьёзно ограничило политический плюрализм . А что,надо было вражеским шпиёнам тоже разрешить голосовать и клеветать на нормальных людей?
Tatyana
Да)) Это же очевидно)) Это ограничило тот плюрализм, который нужен был ИМ.
Евгений Суховеев
Добрый день,их пожалеть нужно,))),у них кризис,они(и ес и особенно сша) уже нарисовали себе денег,примерно столько,сколько зарабатывают за ГОД. Наглые голодранцы.
Василий Коликов
А судьи кто? Последняя выборная кампания в США проходила в условиях подтасовки результатов под заранее заданный итог - победу "демпартии" и Байдена, несмотря на прямое нежелание большинства избирателей связывать себя с политическим трупом.
Вадим Скоробогатов
Не США тявкать о не таких выборах в России....Со своими пусть разбираются.
Вера Тишкина
Ха! Не удалась информационная и кибер- атака на наши выборы! Не стали они такими же ужасными или хуже американских! Вот теперь и разбирает этих заморских злыдней, крутятся, как ужи на сковородке и верещат на разные голоса!
Алексей
Пошел 17 сентября 2021 года в 11 часов на избирательный участок. Проверили температуру, дали маску и перчатки. Зашел в зал, показал паспорт, расписался в журнале 4 раза, получил 4 бюллетеня и пошел за ширму. В каждом бюллетени в клетке № 5 поставил галочку, потом бюллетени опустил в отверстие урны. Перекрестил и другим путем ушел домой. Мне было легко и хорошо идти, я исполнил свое право на выборы депутатов. Теперь они будут вместо меня принимать законы.
Александр
А у вас Крым - все еще украинский на картинке?
Алексей
Крым никогда не был Окраинским, да и сама Окрайна, кроме Галиции, всегда была Российской.
bianka Белая
Как уморительно они взвизгивают и подпрыгивают!:-)

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