Традиционный вопрос: и чё?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаТрадиционный вопрос: и чё? Лейбералы (и примкнувшие к ним леваки) ожидаемо разгоняют новость о непризнании коллективным Западом выборов в РФ.Вернуться к статье113НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTatyanaНам от их признания или непризнания не жарко и не холодно. Тут другой вопрос куда интереснее: почему так совпали мнения левых и международного сообщества? Левым опять заграница помогает?Евгений СуховеевИспользование правительством России законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» серьёзно ограничило политический плюрализм . А что,надо было вражеским шпиёнам тоже разрешить голосовать и клеветать на нормальных людей?TatyanaДа)) Это же очевидно)) Это ограничило тот плюрализм, который нужен был ИМ.Евгений СуховеевДобрый день,их пожалеть нужно,))),у них кризис,они(и ес и особенно сша) уже нарисовали себе денег,примерно столько,сколько зарабатывают за ГОД. Наглые голодранцы.ВКВасилий КоликовА судьи кто? Последняя выборная кампания в США проходила в условиях подтасовки результатов под заранее заданный итог - победу "демпартии" и Байдена, несмотря на прямое нежелание большинства избирателей связывать себя с политическим трупом.ВСВадим СкоробогатовНе США тявкать о не таких выборах в России....Со своими пусть разбираются.Вера ТишкинаХа! Не удалась информационная и кибер- атака на наши выборы! Не стали они такими же ужасными или хуже американских! Вот теперь и разбирает этих заморских злыдней, крутятся, как ужи на сковородке и верещат на разные голоса!АлексейПошел 17 сентября 2021 года в 11 часов на избирательный участок. Проверили температуру, дали маску и перчатки. Зашел в зал, показал паспорт, расписался в журнале 4 раза, получил 4 бюллетеня и пошел за ширму. В каждом бюллетени в клетке № 5 поставил галочку, потом бюллетени опустил в отверстие урны. Перекрестил и другим путем ушел домой. Мне было легко и хорошо идти, я исполнил свое право на выборы депутатов. Теперь они будут вместо меня принимать законы.АлександрА у вас Крым - все еще украинский на картинке?ААлексейКрым никогда не был Окраинским, да и сама Окрайна, кроме Галиции, всегда была Российской.bianka БелаяКак уморительно они взвизгивают и подпрыгивают!:-)Комментировать
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