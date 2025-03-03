Царьград Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress Украину настигло мгновенное возмездие после слов Зеленского про самые большие хранилища газа в Европе.
Мгновенное возмездие. У Киева больше нет хранилищ газа. Не надо было торговаться
Комментарии
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Святослав Сюткин
СЮТКИН мне особенно понравился портрет - грязная вислоухая свинья
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5 час.
Алексей Сафронов
Вах-вах как интересно рассуждаете! Видимо по этой же причине Путин не решается бомбить хохлятские мосты и тоннели???
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3 час.
Людмила Лиханова
Вот это ВЫ интересно рассуждаете, сидя на диванчике, эксПерд хренов. И почему не вы - Главнокомандующий? А потому, что ни ума, ни фантазии, ни, тем более, знаний...одни провокации.
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3 час.
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