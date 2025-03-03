Мгновенное возмездие. У Киева больше нет хранилищ газа. Не надо было торговаться

Вах-вах как интересно рассуждаете! Видимо по этой же причине Путин не решается бомбить хохлятские мосты и тоннели???

Людмила Лиханова

Вот это ВЫ интересно рассуждаете, сидя на диванчике, эксПерд хренов. И почему не вы - Главнокомандующий? А потому, что ни ума, ни фантазии, ни, тем более, знаний...одни провокации.