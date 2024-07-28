Как избавиться от чешуйницы в квартире: эффективные средства

Чешуйницы встречаются как на продовольственных складах, так и в жилых домах. Разбираемся вместе с экспертами, опасны ли эти насекомые для людей и как от них грамотно избавиться Кто такие чешуйницы, почему они появляются, какими народными и профессиональными средствами с ними можно бороться.
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