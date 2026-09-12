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5 книг, в которых пространство выступает хранителем коллективной памяти

5 книг, в которых пространство выступает хранителем коллективной памяти

Затерянный в горах туберкулёзный санаторий, семейное поместье или скромный дом беглой рабыни — все эти места хранят следы исторических потрясений и личных трагедий.

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