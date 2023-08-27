Где смотреть Сочи – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 27 августа

В воскресенье, 27 августа, сыграют Сочи и Локомотив в 6 туре РПЛ 2023/2024. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».