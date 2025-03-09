Украинцы жалуются на сбои Visa и Mastercard

В Киеве и других городах Украины не проходят платежи картами Visa и Mastercard На Украине зафиксированы массовые сбои в работе международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии