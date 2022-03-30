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Росавиация продлила отмену авиарейсов с Ямала в Краснодар до 7 апреля

Росавиация продлила отмену авиарейсов с Ямала в Краснодар до 7 апреля

Аэропорты юга России по распоряжению Росавиации не будут принимать самолеты еще неделю. В связи с этим авиакомпания «Ямал» отменила рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Краснодар до 7 апреля, сообщили в «Ямал-Медиа» со ссылкой на перевозчика.

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