Росавиация продлила отмену авиарейсов с Ямала в Краснодар до 7 апреля

Аэропорты юга России по распоряжению Росавиации не будут принимать самолеты еще неделю. В связи с этим авиакомпания «Ямал» отменила рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Краснодар до 7 апреля, сообщили в «Ямал-Медиа» со ссылкой на перевозчика.