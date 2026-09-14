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ИА Регнум

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Подростка насмерть сбил поезд в Новосибирской области

Подростка насмерть сбил поезд в Новосибирской области

На железной дороге в Новосибирской области поезд сбил 14-летнего мальчика. Подросток от полученных травм скончался, сообщила 14 сентября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

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