Подростка насмерть сбил поезд в Новосибирской области

На железной дороге в Новосибирской области поезд сбил 14-летнего мальчика. Подросток от полученных травм скончался, сообщила 14 сентября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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