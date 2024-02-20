МВД Испании не стало подтверждать личность убитого в Аликанте украинца. Ранее в СМИ распространилась информация, что 33-летним мужчиной может быть Максим Кузьминов, угнавший летом из РФ на Украину военный вертолет Ми-8.
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