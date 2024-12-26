Леброн Джеймс: «Люблю НФЛ, но Рождество – наш день»

Падение телевизионных рейтингов НБА в первой части сезона во многом связывают с популярностью НФЛ. Матчи НБА обычно являются основным спортивным событием на Рождество и открывают чемпионат для части болельщиков.
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