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Кудашов о 3:2 с «Торпедо»: «Тяжелая игра — соперник навязал высокие скорости, особенно в концовке. Хорошо, что выдержали и сыграли правильно»

— Тяжелая игра — соперник навязал высокие скорости, особенно в концовке. Хорошо, что выдержали и сыграли правильно.

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