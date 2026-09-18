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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Мастер показал как сводят огромные татуировки. Можно убрать даже черную заливку

Мастер показал как сводят огромные татуировки. Можно убрать даже черную заливку

Еще недавно большую татуировку считали почти пожизненной: если рисунок занимал значительную часть руки, ноги или спины, избавиться от него было непросто.

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