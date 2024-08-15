Полиция ФРГ сосредоточилась на Залужном в деле о «Северных потоках»

WSJ: расследование подрывов «Северных потоков» теперь сосредоточено на Залужном Расследование полиции Германии о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» теперь сосредоточено на бывшем главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужном.