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Царьград

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"Это вам за Брянск, гады". "Искандер" наказал ВСУ за дерзость. В Киеве уже ищут виновных

"Это вам за Брянск, гады". "Искандер" наказал ВСУ за дерзость. В Киеве уже ищут виновных

Русская армия нанесла мощный удар по позициям ВСУ в стиле "это вам за Брянск, гады". Дерзость украинской армии наказана ракетой системы "Искандер".

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