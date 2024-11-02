Рогов назвал популизмом заявление Волкера о выводе российских войск с Украины

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отреагировал на заявление бывшего спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о возможном требовании Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США вывести российские войска с Украины.