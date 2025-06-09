Смоленщина попала в топ-10 самых выгодных направлений для летнего отдыха

По данным сервиса Яндекс Путешествия, Смоленская область заняла 6-е место в рейтинге.Эксперты отметили, что средняя стоимость ночи в местном отеле или апартаментах составляет 6 460 рублей, что делает регион привлекательным для туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии