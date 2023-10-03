В США заявили о проигрыше Украине при любом исходе контрнаступления

REUTERS/Gleb Garanich Исход контрнаступления ВСУ будет иметь негативные последствия в любом случае. Продолжение приведет к истощению военных ресурсов, а затягивание конфликта - к резкому сокращению населения страны из-за повальной эмиграции, заявил бывший главный аналитик ЦРУ Джордж Биб.
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