В США заявили о проигрыше Украине при любом исходе контрнаступления

REUTERS/Gleb Garanich Исход контрнаступления ВСУ будет иметь негативные последствия в любом случае. Продолжение приведет к истощению военных ресурсов, а затягивание конфликта - к резкому сокращению населения страны из-за повальной эмиграции, заявил бывший главный аналитик ЦРУ Джордж Биб.