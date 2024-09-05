Пенсионеры, дожившие до 70 лет удивятся: огромный сюрприз с 1 сентября, к чему готовиться, что запрещают Ольга БезродняяДля пенсионеров, доживших до 70 лет, открываются дополнительные возможности и льготы.
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