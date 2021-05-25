В Приамурье сотрудницы соцзащиты наживались на жертвах паводка

28.mchs.gov.ru В Мазановском районе Амурской области чиновницы, работавшие в управлении социальной защиты населения, были признаны судом виновными в мошенничестве с жильем, которое должно было выдаваться жертвам паводка, случившегося в 2019 году.
28.mchs.gov.ru В Мазановском районе Амурской области чиновницы, работавшие в управлении социальной защиты населения, были признаны судом виновными в мошенничестве с жильем, которое должно было выдаваться жертвам паводка, случившегося в 2019 году.
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