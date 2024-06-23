Югославские легкие мотоциклы TOMOS

Словенский производитель мопедов и мотоциклов TOMOS просуществовал около семи десятилетий. За это время он пережил подъемы, спады и смену политической власти, оставив после себя множество моделей двухколесной техники.
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