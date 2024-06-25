Детский сад на 225 мест построят в Бабушкинском районе Москвы

В Бабушкинском районе по городской программе построят детский сад на 225 мест. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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