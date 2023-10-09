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CNN: США перебросят на Ближний Восток 20-25 истребителей F-35 и F-15

CNN: США перебросят на Ближний Восток 20-25 истребителей F-35 и F-15

Соединённые Штаты в ближайшее время перебросят на Ближний Восток 20-25 истребителей F-35 и F-15. Решение правительства направлено на сдерживание Ирана с учетом развивающегося военного конфликта между Израилем и Палестиной.

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