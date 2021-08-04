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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 августа 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 августа 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, четвёртое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1081 = Без Гармонии женского и мужского Начала Начал - этих великих Энергий - у Человечества нет никакого Будущего! = Биороботизация и погоня за материальным благополучием разрушают основание Божественной Души = Благодарность - один из инструментов, чтобы переключить Энергию и внимание с негатива на радость = "Божественная Монархия не может состояться до тех пор, пока мы не достигнем совершенства" = Ваше Вознесение - это сдвиг вашего сознания от дуальности ума-разума к сердечному Единству Сознания = В Ведических Писаниях говорилось, что мысль женщины приравнивается к действию мужчины =В Материальном Мире есть определённое время и место, а в Духовном Мире нет определённого Времени и Места = Внутреннее "я" человека есть его эго, есть его Бог и судья, есть его борьба или выбор между добром и злом = Выбор всегда остаётся за вами - по праву Свободной Воли, при этом помня о Каноне Причины и Следствия = Главной величиной, определяющей степень реализации своего намерения, является возможность! = Живите не мудрствуя.

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Юрий Ильинов
Спасибо.
Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ОСОБЕННО ПОНРАВИЛАСЬ ФРАЗА: "Внутреннее "я" человека есть его эго, есть его Бог и судья, есть его борьба или выбор между добром и злом".

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