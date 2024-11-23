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Политик Хеке сообщил, что США оккупировали Германию

Политик Хеке сообщил, что США оккупировали Германию

Германия находится под оккупацией Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хеке на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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