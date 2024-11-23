Политик Хеке сообщил, что США оккупировали Германию

Германия находится под оккупацией Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава тюрингского отделения партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хеке на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
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