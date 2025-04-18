Понедельник после Пасхи рабочий или выходной день: что решили в правительстве Ольга БезродняяОдной из инициатив, вызвавших общественное обсуждение, стало предложение сделать понедельник после Пасхи выходным днем, и к этому вопросу с каждым годом растет интерес.