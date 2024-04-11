В мэрии ответили на жалобы рязанцев на жару в квартирах

Власти города в очередной раз напомнили, что отопительный сезон завершится на следующий день «после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов».
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