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62ИНФО | Новости Рязани

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В мэрии ответили на жалобы рязанцев на жару в квартирах

Власти города в очередной раз напомнили, что отопительный сезон завершится на следующий день «после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов».

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