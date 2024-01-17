Если ты русский – рожай

И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
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