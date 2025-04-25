В Забайкалье мужчина поджег машину свидетеля его ссоры с женой

В Забайкальском крае мужчина поджег автомобиля свидетеля его ссоры с женой, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД "Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы опросили владельца сгоревшего автомобиля и выяснили, что накануне он стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной.