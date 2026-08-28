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Рязанские новости

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Минобороны сообщило о сбитых БПЛА в Рязанской области ночью 28 августа

Минобороны сообщило о сбитых БПЛА в Рязанской области ночью 28 августа

Минувшей ночью, с восьми часов вечера 27 августа до 8.30 28 августа, средства ПВО сбили 512 украинских БПЛА над российскими территориями, в том числе в Рязанской области.

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