Жестокое убийство

В подмосковном Орехово-Зуеве в подвале заброшенного дома обнаружили тело 12-летнего мальчика с множественными ножевыми ранениями груди, шеи, живота и рук.
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