Есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метеорологического института, если не прочтут их в своей газете Представляем прогноз на 6 мая в Воронеже

Есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метеорологического института, если не прочтут их в своей газете Представляем прогноз на 6 мая в ВоронежеСегодня, 6 мая, нас встречает день, наполненный солнечным теплом и ласковым дыханием северного ветра, который едва шелестит листьями со скоростью 2,4 м/с.