Приключение The Expanse: A Telltale Series по мотивам сериала «Пространство» доберётся д...

Приключение The Expanse: A Telltale Series по мотивам сериала «Пространство» доберётся до Steam 20 ноябряTelltale и Deck Nine Games собираются выпустить своё приключение The Expanse: A Telltale Series по мотивам сериала «Пространство» в цифровом магазине Valve.
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