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«Калашников» скорректирует конструкцию АК-12 по итогам применения в зоне СВО

«Калашников» скорректирует конструкцию АК-12 по итогам применения в зоне СВО

Группа руководителей, конструкторов и специалистов концерна «Калашников» побывали в зоне спецоперации на Украине и передали военным комплекты с запчастями и принадлежностями для АК-12 и СВД, а также продукты питания.

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