«Калашников» скорректирует конструкцию АК-12 по итогам применения в зоне СВО

Группа руководителей, конструкторов и специалистов концерна «Калашников» побывали в зоне спецоперации на Украине и передали военным комплекты с запчастями и принадлежностями для АК-12 и СВД, а также продукты питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии