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Кузбасста теракт әзерләгән өчен егет белән кызны тикшерү изоляторына озатканнар

Кемерово өлкәсендә террор акты әзерләгән өчен егет белән кызны тикшерү изоляторына озатканнар. Бу хакта ТАСС агентлыгы хәбәр итә.

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