Вчера 5,1K прочитали В условиях нескончаемого информационного противоборства, когда каждый шаг на поле брани подвергается искажению и преувеличению со стороны западных СМИ и «небратьев», наша сторона продолжает демонстрировать свое технологическое превосходство и мастерство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии