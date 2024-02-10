Вчера 5,1K прочитали В условиях нескончаемого информационного противоборства, когда каждый шаг на поле брани подвергается искажению и преувеличению со стороны западных СМИ и «небратьев», наша сторона продолжает демонстрировать свое технологическое превосходство и мастерство.