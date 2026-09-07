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Царьград

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Прокуратура: ДТП на Ставрополье унесло жизни четырех человек

Прокуратура: ДТП на Ставрополье унесло жизни четырех человек

На Ставрополье произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Новоалександровск – Кропоткин, в результате которого погибли четыре человека, включая малолетнюю девочку.

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