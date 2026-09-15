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Вечерний Новосибирск

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Качались люстры: землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области

Качались люстры: землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области

По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» землетрясение с магнитудой 4,4 балла произошло на юге Новосибирской области, его в частности почувствовали жители Искитимского района.

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